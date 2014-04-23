全球能源：英国称需要减少对俄罗斯天然气的倚赖，呼吁G7采取行动

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透伦敦4月22日 - 英国周二表示，俄罗斯正利用其能源大国的地位来要挟其他国家，下个月的七国集团(G7)会议必须想办法降低对俄罗斯天然气的倚赖。
根据英国泰晤士报刊出的评论，能源大臣戴维(Ed Davey)表示，英国将利用这次会议来提倡开发其它能源来源及供应网的全面计划，以削弱俄罗斯将天然气储备当作地缘政治工具的能力。
在俄罗斯吞并克里米亚后，G7担心如果争端加剧，俄罗斯可能切断对乌克兰的天然气供应，已将改善能源安全列为优先事项。
俄罗斯占欧洲天然气供应量的三分之一左右，其中约四成是透过乌克兰输入欧洲。
G7能源部长们将在5月5-6日在罗马会晤。
英国本身不怕俄罗斯切断供应，因其多数能源是从挪威进口。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。