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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 10:42 BJT

中国新债：农发行下周一将发至多100亿元增发债，为一年和三年期

路透北京4月23日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(28日)招标发行两期固息增发债，发行总额不超过100亿元人民币，期限各为一年和三年。

刊登在中国债券信息网的公告指出，一年期为今年第30期债券首次增发，票面利率4.75%；三年期为今年第24期债券第三次增发，票面利率为5.20%。

以下为两期债具体发行条款:

第30期首次增发债 第24期三次增发债

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发行上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

招标时间 14:00-15:00 14:00-15:00

缴款日 5月6日 5月5日

起息日 4月16日 3月27日

发行期 4月29日-5月6日 4月29日-5月5日

上市日 5月8日 5月9日

承揽费 0.05% 0.05%

基本承销额 无 无

兑付手续费 无 无

----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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