中国新债：农发行下周一将发至多100亿元增发债，为一年和三年期

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透北京4月23日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(28日)招标发行两期固息增发债，发行总额不超过100亿元人民币，期限各为一年和三年。
刊登在中国债券信息网的公告指出，一年期为今年第30期债券首次增发，票面利率4.75%；三年期为今年第24期债券第三次增发，票面利率为5.20%。
以下为两期债具体发行条款:
第30期首次增发债 第24期三次增发债
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发行上限 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
招标时间 14:00-15:00 14:00-15:00
缴款日 5月6日 5月5日
起息日 4月16日 3月27日
发行期 4月29日-5月6日 4月29日-5月5日
上市日 5月8日 5月9日
承揽费 0.05% 0.05%
基本承销额 无 无
兑付手续费 无 无
----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。