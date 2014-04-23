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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 10:54 BJT

《汇市简讯》美元/日圆暂时或呈区间波动

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* 美元/日圆下跌，日经指数仍上涨，但美元/日圆低见102.49

* 市场对日本财务大臣、央行总裁和副总裁的讲话反应不大

* 汇丰中国采购经理人指数数据也没什么影响，市场在等待美国方面的消息，抑或是投资者信心不足？

* 市场目前可能继续呈区间波动 (完) (编译 李爽 审校 张荻)
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