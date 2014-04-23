台湾债市：指标10年债103/6R殖利率盘初微跌，惟交投显淡静

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透台北4月23日 - 台湾指标10年公债103/6R 发行前交易殖利率周三早盘微跌，交易员认为，由于20年新券得标利率略低于预期，带动台债操作氛围区间偏多，但交投略显淡静。
交易员指出，在10年券103/6殖利率盘初触及1.54%波段低位后，部分买盘转趋观望，且台股 盘初再攀9,000点关卡，此皆略压抑台债多头气焰，今日台债料在既有区间狭幅盘整。
“ 激情之后总是比较冷却。”一位大型票券台债交易员说。
上述票券公司交易员亦指出，近期政府再度积极打房，但银行、寿险间资金仍需要有效去路，推估资金将转进股市及债市，料这波台债资金行情不会这么快结束。
不过，大型证券交易员则表示，短线台债仍等待积极操作的交易商进场带动，不然台债主流券殖利率则将在窄幅区间波动，静待周五10及12年期台塑公司债标售及下周一标售三至10年期等台电公司债。
针对都会区高房价问题，台湾财政部长张盛和表示，已与台北市副市长张金鹗对自住与非自住房屋采差别税率、调高非自住房屋税率，并拉大课税区间达成共识。
美国中短期公债收益率周二小幅上升，此前标售的两年期公债需求疲弱，且美国经济改善的迹象令美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧货币政策可能性增强，促使投资者亲睐较长公债。指标10年期公债价格 大致持平，收益率报2.721%。
交易员观察市场动态
* 受惠于资金行情的延续，目前台债操作气氛仍偏多，短线主交投区间偏多盘整。
* 10年债103/6R早盘殖利率微跌，惟殖利率已近区间下缘，盘初交投略显淡静。
* 五年债103/4殖利率盘初则暂在1.05%附近略有支撑，后续关注对10年券带来的影响。
* 美国指标10年期公债殖利率周三亚洲早盘仍在2.7096%附近，稍较上日收盘价走低。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.05-1.07%
* 10年公债103/6 ：1.53-1.55%
* 10年公债103/6R 发行前交易：1.54-1.56%
本地时间10:41最新报价：
* 五年公债103/4殖利率升0.10基点报1.0560%。
* 10年公债103/6殖利率升0.25基点报1.5460%。
* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌0.30个基点报1.5485%。
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