版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 10:53 BJT

台湾债市：指标10年债103/6R殖利率盘初微跌，惟交投显淡静

路透台北4月23日 - 台湾指标10年公债103/6R 发行前交易殖利率周三早盘微跌，交易员认为，由于20年新券得标利率略低于预期，带动台债操作氛围区间偏多，但交投略显淡静。

交易员指出，在10年券103/6殖利率盘初触及1.54%波段低位后，部分买盘转趋观望，且台股 盘初再攀9,000点关卡，此皆略压抑台债多头气焰，今日台债料在既有区间狭幅盘整。

“ 激情之后总是比较冷却。”一位大型票券台债交易员说。

上述票券公司交易员亦指出，近期政府再度积极打房，但银行、寿险间资金仍需要有效去路，推估资金将转进股市及债市，料这波台债资金行情不会这么快结束。

不过，大型证券交易员则表示，短线台债仍等待积极操作的交易商进场带动，不然台债主流券殖利率则将在窄幅区间波动，静待周五10及12年期台塑公司债标售及下周一标售三至10年期等台电公司债。

针对都会区高房价问题，台湾财政部长张盛和表示，已与台北市副市长张金鹗对自住与非自住房屋采差别税率、调高非自住房屋税率，并拉大课税区间达成共识。

美国中短期公债收益率周二小幅上升，此前标售的两年期公债需求疲弱，且美国经济改善的迹象令美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧货币政策可能性增强，促使投资者亲睐较长公债。指标10年期公债价格 大致持平，收益率报2.721%。

交易员观察市场动态

* 受惠于资金行情的延续，目前台债操作气氛仍偏多，短线主交投区间偏多盘整。

* 10年债103/6R早盘殖利率微跌，惟殖利率已近区间下缘，盘初交投略显淡静。

* 五年债103/4殖利率盘初则暂在1.05%附近略有支撑，后续关注对10年券带来的影响。

* 美国指标10年期公债殖利率周三亚洲早盘仍在2.7096%附近，稍较上日收盘价走低。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.05-1.07%

* 10年公债103/6 ：1.53-1.55%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.54-1.56%

本地时间10:41最新报价：

* 五年公债103/4殖利率升0.10基点报1.0560%。

* 10年公债103/6殖利率升0.25基点报1.5460%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌0.30个基点报1.5485%。

以下为最新相关报导链接：

--美债周三展望：短债价格下跌，因标售需求疲弱和美国数据强劲

--焦点：美国3月成屋销售年率降至逾一年半低点，但楼市或企稳

--表格：美国3月成屋销售按月下跌0.2%，年率为459万户--NAR

--表格：美国2月房价指数按月升0.6%，按年上涨6.9%--FHFA

--东欧情势：若乌克兰东部紧张局势不缓和，美国将加大对俄罗斯制裁--官员 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐