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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 10:57 BJT

《汇市简讯》欧元/美元受到追捧，美元/日圆下跌

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* 欧元/美元在亚洲受追捧，因美元/日圆下跌予以支撑

* 澳洲公布通胀数据后，欧元/澳元买盘明显

* 但欧元/美元在1.3825/30存在强劲阻力，该点位也挂有卖单

* 在欧元区今日公布采购经理人指数初值数据前，欧元/美元不太可能有太大进展。(完)

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