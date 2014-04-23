台湾房地产：财政部长称希望房市软着陆，因对金融体系影响大

路透台北4月23日 - 针对台北市副市长张金鹗誓言两年内让台北市价降三成，财政部长张盛和周三指出，希望房市能够软着陆而非硬着陆，因对金融体系的影响很大。

张盛和在立法院针对立法委员质询时表示，〞如果所有政策一起出笼，下修的速度很快、是硬着陆，但如果缓一点会软着陆，〞

他认为，若房地产价格短期内大幅下降，对银行的抵押品会受影响，尤其是亚洲金融风暴时，房地产价格大幅走跌，所以那时成立台湾金联公司来专门处理金融机构的不良债权及资产。

〞这个教训我们有记住了，〞张盛和说。

目前有不少立法委员提出将差异化自住／非自住的房屋税率，他也提醒，房屋税是地方税，由于各地方的情况不同，比如中南部各县市的房价/所得比也只有八倍，因此他认为不宜由中央政府统一规定税率，而是交由地方去自行决定。

他也强调，房价高涨的问题不能只靠单一药方，而是该由金融面、供需面多方去着手，比如他也会将财政部的公有土地释出，交由内政部去兴建合宜住宅，只租不售，增加供给。

内政部日前首次以实价登录及财税资料计算购屋负担，结果出炉，台北市为15.01倍，在未纳入大陆城市评比，以美国顾问业者Demographia调查资料统计，北市房价所得比排名列全球都市第一高、高于香港，新北市则排名全球第三。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)