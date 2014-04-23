台湾房地产：财政部长称希望房市软着陆，因对金融体系影响大

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透台北4月23日 - 针对台北市副市长张金鹗誓言两年内让台北市价降三成，财政部长张盛和周三指出，希望房市能够软着陆而非硬着陆，因对金融体系的影响很大。
张盛和在立法院针对立法委员质询时表示，〞如果所有政策一起出笼，下修的速度很快、是硬着陆，但如果缓一点会软着陆，〞
他认为，若房地产价格短期内大幅下降，对银行的抵押品会受影响，尤其是亚洲金融风暴时，房地产价格大幅走跌，所以那时成立台湾金联公司来专门处理金融机构的不良债权及资产。
〞这个教训我们有记住了，〞张盛和说。
目前有不少立法委员提出将差异化自住／非自住的房屋税率，他也提醒，房屋税是地方税，由于各地方的情况不同，比如中南部各县市的房价/所得比也只有八倍，因此他认为不宜由中央政府统一规定税率，而是交由地方去自行决定。
他也强调，房价高涨的问题不能只靠单一药方，而是该由金融面、供需面多方去着手，比如他也会将财政部的公有土地释出，交由内政部去兴建合宜住宅，只租不售，增加供给。
内政部日前首次以实价登录及财税资料计算购屋负担，结果出炉，台北市为15.01倍，在未纳入大陆城市评比，以美国顾问业者Demographia调查资料统计，北市房价所得比排名列全球都市第一高、高于香港，新北市则排名全球第三。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。