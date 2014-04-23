《焦点》诺华等大型制药企业间的交易料启动行业并购热潮

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
**另一种策略**
Valeant的作法则是另一种策略的代表作。Valeant以470亿美元收购Allergan，并且由对冲基金操盘人Bill Ackman旗下的基金公司Pershing Square Capital相助。Ackman已经收购将近10%的Allergan股份，而且Allergan董事会将考虑Valeant的出价。
Valeant自2010年以来即并购动作不断，去年收购了隐形眼镜制造商博士伦。执行长Michael Pearson在1月时称，Valeant要在2016年结束之前成为全球市值前五大药商，主要是通过并购来达成。
医药产业热络的并购交易，而且未来料将有更多在进行，使得ARCA医药指数上涨1.8%。
礼来旗下Elanco动物保健部门将收购诺华旗下约600个动物保健品牌，其中包括疫苗和抗寄生虫药物，这将使其得以进入水产养殖市场。
这将是2007年以来Elanco的第八宗也是最大的一笔收购。以全球营收衡量，Elanco将仅次于家畜和宠物保健产品专业公司硕腾(Zoetis) 。
去年Elanco营收21.5亿美元，诺华动物保健部门营收为11亿美元。
“诺华已经同意这一系列重大交易，剥离或者强化其表现欠佳的资产，同时提升抗癌部门业务，”Jefferies分析师表示。(完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)