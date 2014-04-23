《焦点》诺华等大型制药企业间的交易料启动行业并购热潮

**另一种策略**

Valeant的作法则是另一种策略的代表作。Valeant以470亿美元收购Allergan，并且由对冲基金操盘人Bill Ackman旗下的基金公司Pershing Square Capital相助。Ackman已经收购将近10%的Allergan股份，而且Allergan董事会将考虑Valeant的出价。

Valeant自2010年以来即并购动作不断，去年收购了隐形眼镜制造商博士伦。执行长Michael Pearson在1月时称，Valeant要在2016年结束之前成为全球市值前五大药商，主要是通过并购来达成。

医药产业热络的并购交易，而且未来料将有更多在进行，使得ARCA医药指数上涨1.8%。

礼来旗下Elanco动物保健部门将收购诺华旗下约600个动物保健品牌，其中包括疫苗和抗寄生虫药物，这将使其得以进入水产养殖市场。

这将是2007年以来Elanco的第八宗也是最大的一笔收购。以全球营收衡量，Elanco将仅次于家畜和宠物保健产品专业公司硕腾(Zoetis) 。

去年Elanco营收21.5亿美元，诺华动物保健部门营收为11亿美元。

“诺华已经同意这一系列重大交易，剥离或者强化其表现欠佳的资产，同时提升抗癌部门业务，”Jefferies分析师表示。(完)