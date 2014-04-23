更正-《热点透视》美国赤字得到控制，要感谢美联储和政治僵局

(更正：译文有误，内文第二段改为“当年赤字触及1.5万亿美元”，非“当年预算”)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 石冠兰

路透华盛顿4月22日 - 美国预算赤字在缩减。五年来，奥巴马总统预算中2019年政府债务相当于国内生产总值(GDP)比例的预估已从81.7%降至72.5%。这样的削减得来不费吹灰之力。美联储的低息对此有很大影响。但政客们没什么可骄傲的，他们主要做的不过是彼此拆台而已。

自奥巴马2009年在衰退中就职以来，事情的轻重缓急发生了变化。那时，他在国会推动8,310亿美元的刺激举措。那使得当年赤字触及1.5万亿(兆)美元，并在三年多时间内保持在万亿美元关口上方。

但随着2010年经济复苏站稳脚跟，华府的关注点转向了削减赤字。减少战争支出起到了作用。然后就是令人生畏的所谓“自动减支”--由于议员们未能就进一步减支达成共识，政府被迫执行在10年之间全盘减支1万亿美元。

如果不是国会出现这一僵局，奥巴马便会扩大支出、加重征税。根据国会预算办公室数据，奥巴马初始的2009年预算案相比最新预算版本，未来10年要多出近4万亿美元的支出、以及7.6万亿美元的额外税收。2011年共和党一控制众议院，增加支出的种种努力便遭遇挫败，只有在2013年勉强允许对富人温和升税。

2014到2019年联邦预估支出比总统在2009年的预算案减少2.3万亿美元，自动减支是原因之一。然而，货币政策是更大的因素。美联储比该预算案预计的维持低息时间更长。比起初始预估，公债利息成本五年间就相对少了1.5万亿美元。