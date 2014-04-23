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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:50 BJT

香港个股：中海油拟担保子公司发行优先票据，筹资偿还尼克森贷款再融资

路透香港4月23日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周三称，拟担保子公司发行优先票据，筹资所得部分款项用于偿还尼克森再融资贷款。

中海油去年2月完成151亿美元收购尼克森的交易，其后安排20亿美元再融资贷款信贷协议以偿还部分用于收购尼克森的过桥贷款。

中海油于联交所的声明称，拟担保其间接全资附属公司CNOOC Nexen Finance (2014) ULC发行票据，所得款项将借贷予中海油或由其控制的公司，部分用于偿还再融资贷款信贷项下的全部或部分未偿还贷款，余额（如有）用于一般企业用途。

该批票据已申请于联交所上市及买卖，发行之完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。最多约2.6亿美元从票据发行所得款项预期将用作偿还作为建议票据发行的承销商或与其关联的贷款人。

中银国际、花旗 、瑞士信贷证券、德意志银行 新加坡分行、高盛 、摩根大通 、摩根士丹利 及瑞士银行 香港分行负责是次票据发行安排。

尼克森再融资贷款由中海油担保，年利率为伦敦银行间同业拆息（LIBOR）加0.75%，预计于2015年2月25日到期。

中海油收购尼克森令公司去年的油气产量和收入大幅增加，惟财务和营运的支出比收入升幅更大，导致净利按年下降11%至564.61亿元人民币。

今年首季，中海油的产量同比上升15.5%，油气销售收入升6.9%。

香港时间11:40，中海油跌1.55%，报12.74港元，并超于大市恒生指数 0.77%跌幅。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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