香港个股：中海油拟担保子公司发行优先票据，筹资偿还尼克森贷款再融资

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透香港4月23日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周三称，拟担保子公司发行优先票据，筹资所得部分款项用于偿还尼克森再融资贷款。
中海油去年2月完成151亿美元收购尼克森的交易，其后安排20亿美元再融资贷款信贷协议以偿还部分用于收购尼克森的过桥贷款。
中海油于联交所的声明称，拟担保其间接全资附属公司CNOOC Nexen Finance (2014) ULC发行票据，所得款项将借贷予中海油或由其控制的公司，部分用于偿还再融资贷款信贷项下的全部或部分未偿还贷款，余额（如有）用于一般企业用途。
该批票据已申请于联交所上市及买卖，发行之完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。最多约2.6亿美元从票据发行所得款项预期将用作偿还作为建议票据发行的承销商或与其关联的贷款人。
中银国际、花旗 、瑞士信贷证券、德意志银行 新加坡分行、高盛 、摩根大通 、摩根士丹利 及瑞士银行 香港分行负责是次票据发行安排。
尼克森再融资贷款由中海油担保，年利率为伦敦银行间同业拆息（LIBOR）加0.75%，预计于2015年2月25日到期。
中海油收购尼克森令公司去年的油气产量和收入大幅增加，惟财务和营运的支出比收入升幅更大，导致净利按年下降11%至564.61亿元人民币。
今年首季，中海油的产量同比上升15.5%，油气销售收入升6.9%。
香港时间11:40，中海油跌1.55%，报12.74港元，并超于大市恒生指数 0.77%跌幅。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。