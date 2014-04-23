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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:10 BJT

韩国股市：盘初接近持平，投资人对中国PMI数据反应冷淡

路透首尔4月23日 - 韩股周三盘初接近持平，投资人大都对中国制造业活动调查初值反应冷淡。该调查结果显示小幅改善，并没有打消对中国经济放缓的担忧。

0236GMT时，韩国综合股价指数 上涨0.1%，报2,006.26点。

汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

外资买超682亿韩元韩股，料将连续第七个交易日买超。

现代证券 和 HMC　Investment Securities 双双下跌约4%，后者否认计划收购现代证券。

下跌及上涨家数分别为438及321。(完)
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