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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:12 BJT

日本股市：早盘跟随美股走升，但财报季前审慎气氛抑制买盘

路透东京4月23日 - 日本股市周三早盘走高，企业获利报喜及并购消息激励美股收扬，带动日股升势，但投资人忧心即将登场的日本企业财报，令买盘受限。

日经指数 上涨0.7%，至14,495.44点，扳回上日跌幅，但仍远低于周一触及的两周高点14,649.50点。

日经指数近三个月大多陷于14,000-15,200点区间，部分是因为未有新的货币刺激措施出台引发失望情绪，以及担心本月起调升消费税后，可能重创日本经济。

日股跟随美股涨势；美国多家企业公布强劲财报，加上医药股走强，拉抬标准普尔500指数及Nasdaq指数六连涨。

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)大致符合预期，协助维持偏多气氛。

东证股价指数 涨0.7%，至1,170.19点。(完)
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