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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:40 BJT

更新版 1-中国企业：傅育宁走马上任华润集团董事长，卸任招商局集团董事长职务

(新增招商局集团声明)

路透香港4月23日 - 华润（集团）有限公司周三宣布，傅育宁将出任集团董事长，代替被免职的宋林的职务。同时，招商局集团亦宣布，傅育宁不再担任集团董事长职务，并由总裁李建红暂时主持集团全面工作。

现年57岁的傅育宁出身于航海系统，于2000年2月起担任集团旗下上市公司招商局国际 主席，并于2010年8月接替因年龄关系退下的秦晓为集团董事长。他目前亦为招商银行 的非执行董事及董事长。

上周四(17日)，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。其后，宋林被免去领导职务。

消息拖累华润集团在港五家上市公司昨天股价明显下跌，单日市值蒸发180亿港元。周三股价则回稳，其中华润创业 反弹逾2%，华润电力 亦升1%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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