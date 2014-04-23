更新版 1-中国企业：傅育宁走马上任华润集团董事长，卸任招商局集团董事长职务

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
(新增招商局集团声明)
路透香港4月23日 - 华润（集团）有限公司周三宣布，傅育宁将出任集团董事长，代替被免职的宋林的职务。同时，招商局集团亦宣布，傅育宁不再担任集团董事长职务，并由总裁李建红暂时主持集团全面工作。
现年57岁的傅育宁出身于航海系统，于2000年2月起担任集团旗下上市公司招商局国际 主席，并于2010年8月接替因年龄关系退下的秦晓为集团董事长。他目前亦为招商银行 的非执行董事及董事长。
上周四(17日)，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。其后，宋林被免去领导职务。
消息拖累华润集团在港五家上市公司昨天股价明显下跌，单日市值蒸发180亿港元。周三股价则回稳，其中华润创业 反弹逾2%，华润电力 亦升1%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。