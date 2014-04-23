更新版 1-澳洲经济：第一季通胀率低于预期，减轻央行升息压力

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
澳洲统计局周三公布的这份报告备受期待，报告显示第一季总体消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.6%，前一季为攀升0.8%。
第一季CPI较上年同期上涨2.9%，增幅为2011年底以来最大，但仍然远低于预估的3.2%。
增长的部分原因在于医疗卫生、交通运输以及学校收费等领域出现季节性增长，以及烟草税大幅上调。教育成本是通胀的主要推手之一，第一季较上年同期攀升5.1%。而这部分涨幅由于服装、家具、度假旅行以及汽车维护成本的下降而被抵消。
澳洲央行认为，去年出现的通胀加快只是暂时现象，薪资增长迟滞将使通胀继续保持在目标区间。
“第四季的高通胀数据与薪资增长疲弱和失业上升的情况完全不符，”RBC Capital Markets的分析师Michael Turner说。
“今天的数据表明，基础通胀情况并没有那么强。这一季扣除波动的市场消费价格实际上是持平，服务业的通胀较为温和。”(完)
(编译 艾茂林/郑茵 审校 高琦)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。