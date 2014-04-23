版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:28 BJT

更新版 1-澳洲经济：第一季通胀率低于预期，减轻央行升息压力

澳洲统计局周三公布的这份报告备受期待，报告显示第一季总体消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.6%，前一季为攀升0.8%。

第一季CPI较上年同期上涨2.9%，增幅为2011年底以来最大，但仍然远低于预估的3.2%。

增长的部分原因在于医疗卫生、交通运输以及学校收费等领域出现季节性增长，以及烟草税大幅上调。教育成本是通胀的主要推手之一，第一季较上年同期攀升5.1%。而这部分涨幅由于服装、家具、度假旅行以及汽车维护成本的下降而被抵消。

澳洲央行认为，去年出现的通胀加快只是暂时现象，薪资增长迟滞将使通胀继续保持在目标区间。

“第四季的高通胀数据与薪资增长疲弱和失业上升的情况完全不符，”RBC Capital Markets的分析师Michael Turner说。

“今天的数据表明，基础通胀情况并没有那么强。这一季扣除波动的市场消费价格实际上是持平，服务业的通胀较为温和。”(完)

(编译 艾茂林/郑茵 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐