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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:34 BJT

台湾股市：早盘走高攻克9,000点大关，DRAM股飙升

路透台北4月23日 - 台湾股市周三早盘升破9,000点大关，投资人乐观期待美股涨势将有利台湾经济面。

0235GMT，加权股价指数 上涨0.3%，至9,002.68点，延续周二收高0.3%的涨势。

涨幅领先个股包括华亚科 及南科 ，双双大涨约6%，跟进美国同业美光在纽约股市的3.4%涨幅。

本地媒体报导，华亚科及南科季度获利皆超越市场预期，且第二季财测强劲。

电动车特斯拉 供应商贸联 劲升5%。

国泰金上涨0.2%。国泰金表示，原与中国东方航空 合资各半的中国保险子公司，东方航空将其50%股权转予上海陆家嘴金融发展 。(完)
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