版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:34 BJT

美日贸易：美国贸易代表提早抵日，料与日经财大臣进行磋商--共同社

路透东京4月23日 - 日本共同社周三报导称，美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)已抵达日本，日内稍晚料会晤日本经济财政大臣甘利明，就促成一项重要的双边贸易协定进行磋商。

并不清楚弗罗曼是何时抵达东京。原本预计他将随同周三傍晚抵日的美国总统奥巴马到达。美国官员表示，弗罗曼和甘利明可能参加奥巴马和日本首相安倍晋三的晚宴。

无法立即连络上美国大使馆发言人士确认前述报导。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐