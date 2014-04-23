美日贸易：美国贸易代表提早抵日，料与日经财大臣进行磋商--共同社

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透东京4月23日 - 日本共同社周三报导称，美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)已抵达日本，日内稍晚料会晤日本经济财政大臣甘利明，就促成一项重要的双边贸易协定进行磋商。
并不清楚弗罗曼是何时抵达东京。原本预计他将随同周三傍晚抵日的美国总统奥巴马到达。美国官员表示，弗罗曼和甘利明可能参加奥巴马和日本首相安倍晋三的晚宴。
无法立即连络上美国大使馆发言人士确认前述报导。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。