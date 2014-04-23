《路透晚报》--4月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：加大涉农信贷投放和政策支持力度，落实好差别存准制度--总理

中国国务院总理李克强周二指出，要加大涉农信贷投放和政策支持力度，落实好差别化存款准备金制度，完善金融监管和风险防控机制。加强金融对‘三农’的支持，对于强化粮食安全保障、建设现代农业、增加农民收入、缩小城乡差距，具有重要意义，涉农金融机构要树立普惠金融理念。

--中国外汇：密切监测跨境资金流动，加强完善金融机构外汇业务检查--外管局

中国外汇管理局周三称，2014年将密切监测跨境资金流动，防范跨境资金双向流动冲击，坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，不断加强和完善对银行等金融机构的外汇业务检查。

--中国数据：汇丰4月制造业PMI初值扭转五个月跌势，预示经济有所回温

汇丰中国4月制造业PMI初值升至48.3，略高于上月终值48，已在50下方徘徊四月，不过这是PMI连续下跌五个月后首次回升，新订单指数亦脱离此前的19个月低点。预示中国经济在微刺激之下有所回温。

--中国经济：采取措施化解钢铁业产能过剩等困难，PX项目环保优先--工信部

产能严重过剩的中国钢铁行业屋漏偏逢连夜雨，一季度遭遇需求不利价格下跌。中国工业和信息化部周三表示，针对钢铁行业目前存在的困难，工信部将采取化解严重产能过剩、对重点地区进行结构调整等措施。

--中国税收：一季度营改增减税375亿元，电信业试点正在准备--国税总局

中国国家税务总局公布，一季度全国因实施营业税改征增值税减税 375亿元人民币。货物和劳务税司司长杨益民表示，目前国税总局正在与财政部一起做上半年电信业营改增试点的准备，还要抓紧制定在生活服务业实施以及在建筑业和不动产开展营改增试点的方案，力争2015年实现增值税对货物和服务的全覆盖。

--台湾数据：3月工业生产指数较上年同期升3.05%，受半导体产业升温支撑

台湾经济部周三公布，3月工业生产指数 较上年同期升3.05%，上月修正后为升6.83%。今年第一季制造业生产年增2.74%，延续去年第三季以来的正成长，且增幅逐季走高，主要受到半导体、LED、太阳能、光学元件等市况持续升温，全球经济走稳带动机械外销接单回暖等有效支撑，加上电脑电子产品的减幅缩小所致。

--台湾房地产：立法院初审通过调高住家用的非自用房屋税率

为抑制高房价，台湾立法院财政委员会周三初审通过，将房屋税中住家用的非自用住宅税率由现行的1.2-2%调高至1.5-3.6%，希以增加持有成本抑制房价走高。

【固定收益】

--新债招标：中国五年国债利率偏高，定向降准激励趋弱机构需求平平

中国财政部周三稍早招标的五年固息国债中标利率4.04%，高于预期。交易人士指出，定向降准落锤但早盘市场反应已逐渐淡定，加之不考虑税收因素，本期国债收益水平吸引力一般，机构参与热情有限，故小幅推高中标利率。

--新债招标：中国进出口行两期债结果贴近预期，认购倍数为年内高位

中国进出口银行周三招标的一年固息债和五年增发债结果均贴近预期，中标利率分别为4.62%和5.1998%，认购倍数为年内高位。交易人士指出，近期流动性虽显稍紧势头，但市场对短期资金仍持一定信心，加之当前中期限品种绝对收益率水平存优势，吸引机构积极参与。

--中国货币市场：主要回购利率小幅上涨，定向降准影响有限资金供给仍平衡

中国银行间市场周三主要质押式回购加权利率 小幅上涨，其中14天期限品种涨幅近50BP(基点)。交易员表示，企业财税上缴效应犹存，银行间资金拆借略显紧势，但供给仍相对平衡；而央行县域降准靴子落地对货币市场影响暂比较有限。

--中国债市动态：现券走势持稳，定向降准靴子落定影响渐趋平淡

中国银行间市场周三早盘现券表现平稳。交易员指出，定向降准靴子落定后，市场情绪趋于平静，且早间公布的汇丰PMI初值扭转此前跌势，亦略有拖累多头士气，现券交投多集中于短端，长端报价偏宽，不易达成交易。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘创逾16个月新低，破位6.24元后客盘购汇偏多

人民币兑美元即期汇率 周三早盘跌破6.24元关口，创逾16个月新低，未理会中间价微幅开高。交易员反映客盘购汇较为集中，尤其是在跌穿6.24元之后。他们认为，短期汇价料在6.2460一线前期低位盘整，若继续下行可能向6.26元迈进。不过客盘购汇偏多的情况可能会在近日缓解，令继续贬值的动力减弱。

--《综述》企业购汇增加人民币慢贬急升，“反向干预”难辨虚实

人民币兑美元即期汇率自4月10日起走势偏弱，慢贬急升的新特征在本周趋于明显。分析人士认为，近期汇率形势仍符合双向波动特征，企业层面的预期仍没有明显方向，惟避险意识和需求大大提高；关键点位的大行结汇来自客盘还是“反向干预”仍需观察，但当局政策意图仍是后期汇率走势的重要影响因素。

【金融/证券】

--中国股市：沪综指小幅收跌，IPO密集预披露继续对市场施压

中国股市沪综指周三小幅收跌，成交较为低迷。尽管今日公布的汇丰PMI初值有所反弹，但分析师表示，新股首次公开发行（IPO）密集预披露继续对市场施压，其中不乏国泰君安证券等大盘股，投资者相对谨慎，料后市大盘将继续探底。沪综指收盘报2,067.382点，跌0.26%。

--中国保险：保监会拟规范保险资金投资集合资金信托计划，以防范风险

为防范保险资金运用风险，中国保险监督管理委员会拟规范投资信托产品行为，提出所投资的集合资金信托计划，基础资产限于融资类资产和风险可控的非上市权益类资产。征求意见稿还规定，保险资金不得投资单一信托，不得投资基础资产属于国家明令禁止行业或产业的信托计划。

--中国证券：19家拟IPO公司预披露，国泰君安和东方证券等券商扎堆

中国证监会网站周二晚间发布第三批19家公司的首次公开发行（IPO）预披露材料，其中包括国泰君安证券、东方证券和东兴证券三家券商。在第三批的19家公司中，选择沪市主板的有11家，深市中小板四家，创业板四家。其中星光农机、浙江德宏汽车电子电器、宁波高发汽车控制系统、哈尔滨威帝电子等四家公司上市地临时由深改沪。

--香港新股：万洲国际削减IPO规模至最多18.8亿美元--销售文件

据路透社周三所见销售文件，万洲国际将削减香港首次公开发行(IPO)规模，从原定的53亿美元降至最多18.8亿美元。该公司将将发售12.99亿新股，低于原计划的36.5亿新股和现有股。招股价区间维持为8-11.25港元。

--中国企业：傅育宁走马上任华润集团董事长，卸任招商局集团董事长职务

华润（集团）有限公司周三宣布，傅育宁将出任集团董事长，代替被免职的宋林的职务。同时，招商局集团亦宣布，傅育宁不再担任集团董事长职务，并由总裁李建红暂时主持集团全面工作。

--中国房地产：前海下月售四幅土地，以互联网、电商、IT及私募基金为对象

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局周三公布，将于下月22日公开出让四幅前海的商业办公用地，起始价介乎6.46-19.5亿元人民币，四幅土地的目标出售对象包括互联网服务公司、私募基金、电子商务公司及资讯科技公司。

--《独家新闻》两批原定销往中国的巴西大豆船货已转往美国

周二公布的港口和海运最新数据显示，两批原定销往中国的巴西大豆船货已转往美国，首次清楚地表明美国正在吸收部分中国购买的过多巴西大豆。这些大豆面临中国买家违约的风险。

--香港个股：港交所计划今年推出首批四只亚洲商品期货合约

香港交易及结算所有限公司（港交所） 周二称，计划今年推出首批四只亚洲商品期货合约，均为现金结算，其中铝、铜及锌合约以人民币计价。拟推出的商品期货合约分别为伦敦铝期货小型合约、伦敦锌期货小型合约、伦敦铜期货小型合约以及API 8动力煤期货。

--两岸金融：台湾兆丰银行获准筹建苏州吴江支行，最快6月开业