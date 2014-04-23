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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 11:45 BJT

台湾债市：RP利率略向区间低位靠拢，20年新债标低凸显资金偏滥

路透台北4月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三略向区间低位靠拢。交易员指出，昨日20年新券103/7标售结果低于市场预期，凸显中长线资金满溢，带动公司债RP交投利率微幅向下测试，并有大型票券商预告明起将微降公司债RP利率1个基点。

证券交易员称，今日投信端、寿险端的资金延续宽松态势，目前市场较为青睐公司债RP券源，引领少数30天内公司债RP交投利率向下测试0.63%，至于10天内公债RP利率则来到0.54%，暂难续探0.53%的低位，不过多数RP交投利率仍续处既有区间以维持资金调度顺畅。

〞昨天20年券标低，加上券源永远不够用，有券商趁此向下试探客户端成交意愿。〞一大型证券商交易员说。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年期公债103/7得标利率为1.928%。低于市场预估的1.95-1.975%，较上次同年期公债标售得标利率2.07%下跌14.2个基点。

一位大型票券交易员亦称，今日投信及寿险端资金去化压力仍大，短线新承作RP券源都要求跨月天期，而投信端承作跨月RP的意愿踊跃，预告明天起调降10天左右公司债RP利率1个基点至0.56%。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，与上日相同；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，少数成交在0.63%，交投略靠向区间低位。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。

本周债券交割紧缩因子包括周四(24日)交割同欣电子 20亿台币转换公司债、周五(25日)交割20年期公债103/7期350亿台币及台湾土地 5亿台币普通公司债。本周余日主要宽松因子有周四的273期国库券到期350亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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