台湾债市：RP利率略向区间低位靠拢，20年新债标低凸显资金偏滥

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透台北4月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三略向区间低位靠拢。交易员指出，昨日20年新券103/7标售结果低于市场预期，凸显中长线资金满溢，带动公司债RP交投利率微幅向下测试，并有大型票券商预告明起将微降公司债RP利率1个基点。
证券交易员称，今日投信端、寿险端的资金延续宽松态势，目前市场较为青睐公司债RP券源，引领少数30天内公司债RP交投利率向下测试0.63%，至于10天内公债RP利率则来到0.54%，暂难续探0.53%的低位，不过多数RP交投利率仍续处既有区间以维持资金调度顺畅。
〞昨天20年券标低，加上券源永远不够用，有券商趁此向下试探客户端成交意愿。〞一大型证券商交易员说。
台湾央行周二表示，财政部委托标售的20年期公债103/7得标利率为1.928%。低于市场预估的1.95-1.975%，较上次同年期公债标售得标利率2.07%下跌14.2个基点。
一位大型票券交易员亦称，今日投信及寿险端资金去化压力仍大，短线新承作RP券源都要求跨月天期，而投信端承作跨月RP的意愿踊跃，预告明天起调降10天左右公司债RP利率1个基点至0.56%。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，与上日相同；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，少数成交在0.63%，交投略靠向区间低位。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。
本周债券交割紧缩因子包括周四(24日)交割同欣电子 20亿台币转换公司债、周五(25日)交割20年期公债103/7期350亿台币及台湾土地 5亿台币普通公司债。本周余日主要宽松因子有周四的273期国库券到期350亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。