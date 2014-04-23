更新版 1-新债招标：中国五年国债利率偏高，定向降准激励趋弱机构需求平平

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
* 五年国债中标利率4.04%，高于预期
* 定向降准落锤但市场反应已逐趋向淡定
* 该期国债收益吸引力一般，机构热情有限 (新增业内人士评论和更多背景)
路透北京4月23日 - 中国财政部周三稍早招标的五年固息国债中标利率高于预期。交易人士指出，定向降准落锤但早盘市场反应已逐渐淡定，加之不考虑税收因素，本期国债收益水平吸引力一般，机构参与热情有限，故小幅推高中标利率。
刊登在中国债券信息网的公告显示，财政部五年固息国债获10亿元追加认购，最终发行量290亿元；中标利率4.04%，高于市场预测均值4.01%。
该期债边际中标利率为4.09%，首场投标倍数1.57倍。
”很多机构是不考虑税收因素的，这样看这期国债收益没什么吸引力。现在一级半报价的人特别多，说明一些机构可能是被动持有，投个基本量，然后转手希望能抛掉。”上海一银行交易员称。
据交易员透露，该期债在一级半最新成交在4.08%(返手续费)。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为4.0670%。二级市场上，剩余期限约4.7123年的固息国债140001最新报价对应收益率 为4.08%/4.04%。
中国央行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率，下调幅度超预期但总体影响小。
今日招标新债为财政部今年第八期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债4月24日开始计息，招标结束至4月28日进行分销，4月30日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。