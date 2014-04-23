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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 12:42 BJT

更新版 1-新债招标：中国五年国债利率偏高，定向降准激励趋弱机构需求平平

* 五年国债中标利率4.04%，高于预期

* 定向降准落锤但市场反应已逐趋向淡定

* 该期国债收益吸引力一般，机构热情有限 (新增业内人士评论和更多背景)

路透北京4月23日 - 中国财政部周三稍早招标的五年固息国债中标利率高于预期。交易人士指出，定向降准落锤但早盘市场反应已逐渐淡定，加之不考虑税收因素，本期国债收益水平吸引力一般，机构参与热情有限，故小幅推高中标利率。

刊登在中国债券信息网的公告显示，财政部五年固息国债获10亿元追加认购，最终发行量290亿元；中标利率4.04%，高于市场预测均值4.01%。

该期债边际中标利率为4.09%，首场投标倍数1.57倍。

”很多机构是不考虑税收因素的，这样看这期国债收益没什么吸引力。现在一级半报价的人特别多，说明一些机构可能是被动持有，投个基本量，然后转手希望能抛掉。”上海一银行交易员称。

据交易员透露，该期债在一级半最新成交在4.08%(返手续费)。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为4.0670%。二级市场上，剩余期限约4.7123年的固息国债140001最新报价对应收益率 为4.08%/4.04%。

中国央行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率，下调幅度超预期但总体影响小。

今日招标新债为财政部今年第八期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债4月24日开始计息，招标结束至4月28日进行分销，4月30日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)
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