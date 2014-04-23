中国汇市：人民币即期早盘创逾16个月新低，破位6.24元后客盘购汇偏多

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
* 人民币即期早盘创逾16个月新低
* 未理会中间价微升
* 破位6.24元关口后客盘购汇偏多
* 客盘购汇较集中情况可能会在近日缓解
路透北京4月23日 - 人民币兑美元即期汇率 周三早盘跌破6.24元关口，创逾16个月新低，未理会中间价微幅开高。交易员反映客盘购汇较为集中，尤其是在跌穿6.24元之后。
他们认为，短期汇价料在6.2460一线前期低位盘整，若继续下行可能向6.26元迈进。不过客盘购汇偏多的情况可能会在近日缓解，令继续贬值的动力减弱。
“破位了，大家都要买（美元）啊。”一外资行交易员称，早盘还没有看到类似昨天的大行结汇出现，这在昨天被解读为对抗汇率贬值的反向干预。
一股份行交易员则表示，了解到部分客盘的集中购汇今天会结束，这包括一些大国企到期偿还外债的需求；此外一些大外资行今天的购汇盘也不少。
北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.2436元，上日收报6.2375元。今日人民币兑美元中间价 为6.1599元，上日中间价为6.161元。
全球汇市方面，全球主要货币周三亚洲盘初持稳，上日市场缺乏动力，美元、欧元和日圆均锁定在窄幅区间内。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2652/86，上日尾盘为6.266。
北京时间11:53，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2423/43元，上一交易日尾盘报6.2368元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。