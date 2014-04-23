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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 12:17 BJT

中国汇市：人民币即期早盘创逾16个月新低，破位6.24元后客盘购汇偏多

* 人民币即期早盘创逾16个月新低

* 未理会中间价微升

* 破位6.24元关口后客盘购汇偏多

* 客盘购汇较集中情况可能会在近日缓解

路透北京4月23日 - 人民币兑美元即期汇率 周三早盘跌破6.24元关口，创逾16个月新低，未理会中间价微幅开高。交易员反映客盘购汇较为集中，尤其是在跌穿6.24元之后。

他们认为，短期汇价料在6.2460一线前期低位盘整，若继续下行可能向6.26元迈进。不过客盘购汇偏多的情况可能会在近日缓解，令继续贬值的动力减弱。

“破位了，大家都要买（美元）啊。”一外资行交易员称，早盘还没有看到类似昨天的大行结汇出现，这在昨天被解读为对抗汇率贬值的反向干预。

一股份行交易员则表示，了解到部分客盘的集中购汇今天会结束，这包括一些大国企到期偿还外债的需求；此外一些大外资行今天的购汇盘也不少。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.2436元，上日收报6.2375元。今日人民币兑美元中间价 为6.1599元，上日中间价为6.161元。

全球汇市方面，全球主要货币周三亚洲盘初持稳，上日市场缺乏动力，美元、欧元和日圆均锁定在窄幅区间内。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2652/86，上日尾盘为6.266。

北京时间11:53，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2423/43元，上一交易日尾盘报6.2368元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
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