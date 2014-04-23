《港交所CEO专栏》新产品，新起点--LME亚洲年会来了

路透香港4月23日 - 以下内容摘自港交所 行政总裁李小加最新专栏。

时间过得真快，去年香港交易所首次举办LME亚洲年会的盛况仍然历历在目，转眼我们就迎来了LME亚洲年会2014。今年的LME亚洲年会规模比往年更大，活动更多，相信一定也会更加精彩。

通过LME亚洲年会，来自世界各地的生产商、消费者、金属交易商、内地交易所以及LME会员济济一堂，共同探讨全球、特别是中国的市场发展趋势，寻求新的机遇。随着商品市场的重心逐渐从西方转向东方，香港拥有足够的优势，成为一座连接买卖双方、连接亚洲与世界、连接中国内地与海外市场的桥梁。

今年LME亚洲年会的主题正是「环球联系」，本周将有一系列丰富多彩的活动围绕这一主题展开深入探讨。去年我曾在这里谈及三个P：产品(Products)、平台(Platform)及参与者(Participants)。LME能为我们带来专才、会员和「产品」，香港则是为亚洲市场提供产品的「平台」，而「参与者」则来自中国内地。香港将成为促成这种互联互通的枢纽。

今天，我们将向实现这一愿景迈出关键一步。我们的亚洲商品团队下午刚刚宣布了即将推出四只新的商品合约的好消息，这四只产品分别是：伦敦铝期货小型合约、伦敦铜期货小型合约、伦敦锌期货小型合约以及API 8动力煤期货。在全球金属市场，伦敦的铝期货、铜期货及锌期货一向是成交最为活跃的品种，正因如此，我们才选择了它们作为首批在香港交易结算及交收的商品产品。

第四只新合约是API 8动力煤期货合约。自2000年起，全球煤炭的消耗量增速远远超过了其他能源的消耗量增速。全球五大用煤国（中国、美国、印度、俄罗斯及日本）的用煤量已占全球煤炭消耗总量的76%。对于香港交易所而言，这一期货合约的推出极具战略意义，因为中国已经从传统的煤炭净出口国转变为净进口国，在煤炭价格下滑时，更多的生产商可以使用这一衍生产品作为管理风险的对冲工具。

如果得到监管部门批准并且市场准备就绪，这四只合约预计将在今年下半年推出。其中，三只金属期货将以人民币交易，动力煤期货则以美元交易，全部实行现金结算，在香港进行结算及交收。如上所述，这些产品长远来看具有重大的战略意义和市场需求，尽管短期可能仍然需要一个培育市场的过程。我们有耐心、也有信心能够在香港做好这些产品。

值得高兴的是，目前已有迹象显示商品业务开始在香港紮根，例如渣打银行去年曾将其全球金属交易主管由伦敦调来香港；在我们收购LME之后，一些银行也开始扩大在香港的金属交易部门，他们认为中国在商品市场的定价权未来将与日俱增，而且中国的金融市场将逐渐加快开放步伐，沪港通计划的宣布再次佐证了这一点。

不久前，中国证监会与香港证监会发布联合公告，原则上批准了沪港通计划，允许内地投资者和香港投资者分别投资香港和上海市场的合资格股票。沪港通计划的推出不仅标志着中国金融市场对外开放迈出了一大步，也是香港金融发展史上的一个重要里程碑。

沪港通如果得以成功推出，它必将也会对中国内地商品市场的国际化和香港未来商品发展的方向提供重要启示。随着中国经济不断崛起，中国已经成为全球很多大宗商品的主要消费国和进口国，如何让中国内地商品市场走向国际化，如何让中国在国际商品市场拥有与其经济实力相匹配的话语权和定价权，已经成为所有中国期货界人士追求的共同梦想。

中国内地商品市场的国际化路径有多种选择，可以选择让自己的产品和价格「走出去」、将国际市场的产品和价格「请进来」（产品互挂），也可以选择将国际用家和投资者「请进来」（例如原油期货），或者让内地用家和投资者「走出去」（例如沪港通模式）。香港交易所将一如既往，继续与我们的合作伙伴一起通过优势互补寻求共赢方案，以期为内地商品市场国际化提供多样的可能性，推进两地商品市场互联互通。(完)

欲浏览全文，请点选：(here)