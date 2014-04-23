中国债市动态：现券走势持稳，定向降准靴子落定影响渐趋平淡

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透上海4月23日 - 中国银行间市场周三早盘现券表现平稳。交易员指出，定向降准靴子落定后，市场情绪趋于平静，且早间公布的汇丰PMI初值扭转此前跌势，亦略有拖累多头士气，现券交投多集中于短端，长端报价偏宽，不易达成交易。
“情绪高涨了这么久，总该歇歇了吧？”上海一商业银行交易员称。
她指出，定向降准政策周二晚间公布后，靴子落地，对市场影响呈递减态势，“只是定向宽，不是全面宽松，二级现在问题是，没有大户出来买，只有几个交易盘比较活跃。”
中国央行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率，下调幅度超预期但总体影响小。
上海另一商业银行交易员则指出，定向降准政策市场已有预期，早间反应平淡，而资金偏宽松，现券交投以短端为主，汇丰4月PMI初值扭转此前跌势，拖累长端表现，买卖报价价差较大。
汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。
剩余期限约9.75年的国开行金融债140205最新双边报价对应收益率 为5.85%/5.00%，与上日尾盘持平。
资金市场上，银行间市场隔夜及七天质押式回购加权利率 变动不大，隔夜最新加权均价报1.9792%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早间收报在92.548元，较上日结算价涨0.032元，或0.03%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。