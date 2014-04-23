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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 12:16 BJT

中国债市动态：现券走势持稳，定向降准靴子落定影响渐趋平淡

路透上海4月23日 - 中国银行间市场周三早盘现券表现平稳。交易员指出，定向降准靴子落定后，市场情绪趋于平静，且早间公布的汇丰PMI初值扭转此前跌势，亦略有拖累多头士气，现券交投多集中于短端，长端报价偏宽，不易达成交易。

“情绪高涨了这么久，总该歇歇了吧？”上海一商业银行交易员称。

她指出，定向降准政策周二晚间公布后，靴子落地，对市场影响呈递减态势，“只是定向宽，不是全面宽松，二级现在问题是，没有大户出来买，只有几个交易盘比较活跃。”

中国央行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率，下调幅度超预期但总体影响小。

上海另一商业银行交易员则指出，定向降准政策市场已有预期，早间反应平淡，而资金偏宽松，现券交投以短端为主，汇丰4月PMI初值扭转此前跌势，拖累长端表现，买卖报价价差较大。

汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

剩余期限约9.75年的国开行金融债140205最新双边报价对应收益率 为5.85%/5.00%，与上日尾盘持平。

资金市场上，银行间市场隔夜及七天质押式回购加权利率 变动不大，隔夜最新加权均价报1.9792%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早间收报在92.548元，较上日结算价涨0.032元，或0.03%。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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