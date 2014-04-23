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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 15:13 BJT

法国数据：4月综合PMI初值降至50.5，3月为51.8

4月服务业和制造业产出增速均放缓，新业务表现停滞。

4月服务业PMI从3月终值51.5降至50.3，制造业PMI从上月终值52.1降至50.9，两者分别低于预估的51.4和51.9。

员工数量减少速度提高，法国民间部门就业人数连续地六个月下降。Markit称，企业仍处于“削减成本模式”，并且不愿开展招聘活动。(完)

(编译 田建华/李婷仪/杜明霞；审校 王洋/张涛/张明钧)
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