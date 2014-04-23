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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 15:40 BJT

德国数据：4月民间活动增长步伐加快，服务业和制造业扩张都强于预期

德国4月服务业PMI由3月时的53.0升至55.0，轻松超过路透调查分析师预测的中值53.4，而且超过最高预测值54.0。

4月制造业PMI由3月的53.7升至54.2，也高于路透调查的中值54.0。(完)

(编译 朱晓军/杜明霞/李春喜; 审校 张若琪/田建华)
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