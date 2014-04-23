美国个股：摩根大通银行深圳分行正式开业，看好珠三角经济前景

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透香港4月23日 - 摩根大通 称，旗下摩根大通银行在中国深圳分行正式开业，为其在华开设的第八家分行，主要针对珠三角地区金融服务需求。
摩根大通大中华区首席执行官盖戈睿(Greg Guyett)在新闻稿称，深圳是中国发展速度最快的城市之一，在高新技术产业、外贸出口、海洋运输等多方面拥有一流的基础设施。随着深圳和珠三角地区的不断快速发展，该地区对资本和金融服务的需求也将相应增加。
“深圳分行的开业再次证明了我们对珠三角地区未来经济前景和中国经济持续增长的信心。”他说。
摩根大通银行（中国）有限公司为摩根大通在华本地法人银行，于2007年8月正式营业，总部位于北京，其余七家分行位于北京、上海、天津、广州、成都、哈尔滨和苏州。
深圳分行位于福田区嘉里建设广场，将面向深圳及珠江三角洲地区的客户提供综合的人民币及外币金融产品和服务，包括现金管理、贸易融资、流动性管理、风险管理、贷款和外汇业务。
摩根大通为全球主要金融服务公司，管理资产达2.5万亿美元，业务包括投资银行、个人及小型企业金融服务、商业银行、金融交易处理、资产管理及私募股权等等。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。