版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 16:25 BJT

欧元区数据：4月民间活动脚步坚稳，但强劲增长仍主要靠企业降价驱动

不过，Markit的4月综合PMI初值结果至少显示出，可能暂没有需要实施经济支持措施。

4月综合PMI初值从3月终值的53.1跳升至54.0，第10个月高于荣枯分水岭50，而且创下2011年5月以来最高水平。路透调查预估值为持平在53.1。

4月服务业PMI从3月终值52.2反弹至53.1，且为2011年6月以来最高，但服务业PMI产出价格分项指数从48.6降至48.4，创四个月低位。

4月制造业PMI从53.0升至53.3，优于分析师所预估的持平表现。制造业产出分项指数从55.6升至56.5。(完)

(编译 高琦/朱晓军/李婷仪 审校 白云/王洋/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐