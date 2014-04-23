《全球汇市》澳元因通胀数据低于预期而下滑，其他主要货币走势低迷

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
"显然目前对经济增长的关心要超过通胀...若有什么不同的话，那使得他们有余地在较长时间内维持政策不变。"Devesh说道。
美元和欧元走势中，均限于窄幅区间波动，缺少明确方向。美元指数 报79.839，跌0.1%。
因对欧洲央行近期是否会释出更多货币刺激政策充斥的不确定性，欧元近期走势承压。
欧洲央行总裁德拉吉近期明确表示，欧元的涨势可能会引发欧央行放宽货币政策。德拉吉定于周四在阿姆斯特丹发表演说。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3818 1.3803 +0.11 +0.53 1.3745
美元/日圆 102.54 102.60 -0.06 -2.62 105.30
欧元/日圆 141.69 141.62 +0.05 -2.10 144.73
美元/瑞郎 0.8834 0.8849 -0.17 -1.05 0.8928
英镑/美元 1.6831 1.6822 +0.05 +1.66 1.6556
美元/加元 1.1028 1.1023 +0.05 +3.84 1.0620
澳元/美元 0.9285 0.9367 -0.88 +4.17 0.8913
新西兰元/美元 0.8598 0.8598 +0.00 +4.78 0.8206
澳元/日圆 95.200 96.110 -0.95 +1.44 93.850
新西兰元/日圆 88.160 88.220 -0.07 +2.03 86.410
英镑/日圆 172.59 172.59 +0.00 -1.00 174.33
澳元/新西兰元 1.0792 1.0888 -0.88 -0.52 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/李爽/杜明霞/孙茉莉; 审校 田建华/张涛/张荻)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。