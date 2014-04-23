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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 12:36 BJT

《全球汇市》澳元因通胀数据低于预期而下滑，其他主要货币走势低迷

"显然目前对经济增长的关心要超过通胀...若有什么不同的话，那使得他们有余地在较长时间内维持政策不变。"Devesh说道。

美元和欧元走势中，均限于窄幅区间波动，缺少明确方向。美元指数 报79.839，跌0.1%。

因对欧洲央行近期是否会释出更多货币刺激政策充斥的不确定性，欧元近期走势承压。

欧洲央行总裁德拉吉近期明确表示，欧元的涨势可能会引发欧央行放宽货币政策。德拉吉定于周四在阿姆斯特丹发表演说。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3818 1.3803 +0.11 +0.53 1.3745

美元/日圆 102.54 102.60 -0.06 -2.62 105.30

欧元/日圆 141.69 141.62 +0.05 -2.10 144.73

美元/瑞郎 0.8834 0.8849 -0.17 -1.05 0.8928

英镑/美元 1.6831 1.6822 +0.05 +1.66 1.6556

美元/加元 1.1028 1.1023 +0.05 +3.84 1.0620

澳元/美元 0.9285 0.9367 -0.88 +4.17 0.8913

新西兰元/美元 0.8598 0.8598 +0.00 +4.78 0.8206

澳元/日圆 95.200 96.110 -0.95 +1.44 93.850

新西兰元/日圆 88.160 88.220 -0.07 +2.03 86.410

英镑/日圆 172.59 172.59 +0.00 -1.00 174.33

澳元/新西兰元 1.0792 1.0888 -0.88 -0.52 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/李爽/杜明霞/孙茉莉; 审校 田建华/张涛/张荻)
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