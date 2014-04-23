中国货币市场：主要回购利率小幅上涨，定向降准影响有限资金供给仍平衡

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透上海4月23日 - 中国银行间市场周三主要质押式回购加权利率 小幅上涨，其中14天期限品种涨幅近50BP(基点)。交易员表示，企业财税上缴效应犹存，银行间资金拆借略显紧势，但供给仍相对平衡；而央行县域降准靴子落地对货币市场影响暂比较有限。
他们并认为，机构目前关注明日正回购操作力度以及短期内即将到来的存款准备金上缴的影响，但是料对资金干扰并不会太大。
“跟昨天差不多，个别机构短期资金需求大，感觉流动性还是比较平衡的，没有太紧也没有太松，”上海一银行交易员称，企业缴税尚未完全结束，月末临近资金面不会太过宽松也很正常，但是机构并不担心资金大幅收紧。
对于上日央行县域降准对流动性的影响，她认为，暂时看不到明显影响，信号意义大于实质，县域降准农信社并未包括其中；且估算下来释放的流动性若千亿左右，对资金并不会产生冲击。
央行周二宣布分别下调县域农村商业银行和县域农村合作银行的存款准备金率2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率；央行称，此次定向下调存准率不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性；且符合稳定总量、盘活存量、优化结构的原则。
上海另一银行交易员表示，25日县域银行存准调降，届时资金供给可能相对增多一点；但短期内货币政策并不可能全面放松，央行还是会让市场适度从紧，因此并不会太过乐观。
“明天还有400亿元国库现金定存到期，25号缴准也值得关注，先看看周四公开市场回笼量大小吧，”他称，短期资金预期还要取决于央行态度。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9792 1.9536 +2.56
七天 3.0950 3.0654 +2.96
14天 3.8037 3.3410 +46.27
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.8150 2.8450 +97.00
七天 5.0800 3.2000 +188.00
14天 4.0300 3.6200 +41.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0100 1.9800 +3.00
七天 3.1200 3.0200 +10.00
14天 3.7900 3.4000 +39.00
Shibor
其中:隔夜 1.9630 1.9262 +3.68
七天 3.0800 3.0290 +5.10
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。