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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 12:33 BJT

中国货币市场：主要回购利率小幅上涨，定向降准影响有限资金供给仍平衡

路透上海4月23日 - 中国银行间市场周三主要质押式回购加权利率 小幅上涨，其中14天期限品种涨幅近50BP(基点)。交易员表示，企业财税上缴效应犹存，银行间资金拆借略显紧势，但供给仍相对平衡；而央行县域降准靴子落地对货币市场影响暂比较有限。

他们并认为，机构目前关注明日正回购操作力度以及短期内即将到来的存款准备金上缴的影响，但是料对资金干扰并不会太大。

“跟昨天差不多，个别机构短期资金需求大，感觉流动性还是比较平衡的，没有太紧也没有太松，”上海一银行交易员称，企业缴税尚未完全结束，月末临近资金面不会太过宽松也很正常，但是机构并不担心资金大幅收紧。

对于上日央行县域降准对流动性的影响，她认为，暂时看不到明显影响，信号意义大于实质，县域降准农信社并未包括其中；且估算下来释放的流动性若千亿左右，对资金并不会产生冲击。

央行周二宣布分别下调县域农村商业银行和县域农村合作银行的存款准备金率2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率；央行称，此次定向下调存准率不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性；且符合稳定总量、盘活存量、优化结构的原则。

上海另一银行交易员表示，25日县域银行存准调降，届时资金供给可能相对增多一点；但短期内货币政策并不可能全面放松，央行还是会让市场适度从紧，因此并不会太过乐观。

“明天还有400亿元国库现金定存到期，25号缴准也值得关注，先看看周四公开市场回笼量大小吧，”他称，短期资金预期还要取决于央行态度。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9792 1.9536 +2.56

七天 3.0950 3.0654 +2.96

14天 3.8037 3.3410 +46.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8150 2.8450 +97.00

七天 5.0800 3.2000 +188.00

14天 4.0300 3.6200 +41.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0100 1.9800 +3.00

七天 3.1200 3.0200 +10.00

14天 3.7900 3.4000 +39.00

Shibor

其中:隔夜 1.9630 1.9262 +3.68

七天 3.0800 3.0290 +5.10

三个月 5.5000 5.5000 +0.00

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 黄凯)
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