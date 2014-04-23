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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 16:42 BJT

表格：英国3月公共部门财政较预期强劲，达成目标

路透伦敦4月23日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国3月公共部门净借款为48.61亿英镑(预估为91亿英镑)，上年同期为净借款97.01亿英镑

* 英国3月公共部门收支为短差157.24亿英镑，上年同期为短差228.30亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2014年3月 2013- 2012-

2014财年 2013财年

公共部门净借款(PSNB) 4.861 86.021 65.333

公共部门收支短差(PSNCR) 15.724 -13.932 -13.023 (完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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