中国经济：采取措施化解钢铁业产能过剩等困难，PX项目环保优先--工信部

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
* 严控新增钢铁产能，对重点地区进行结构调整
* 今年淘汰2,700万吨钢铁落后产能任务已向下分解
* 将在环保和安全的前提下发展PX产业
路透北京4月23日 - 产能严重过剩的中国钢铁行业屋漏偏逢连夜雨，一季度遭遇需求不利价格下跌。中国工业和信息化部周三表示，针对钢铁行业目前存在的困难，工信部将采取化解严重产能过剩、对重点地区进行结构调整等措施。
工信部产业政策司司长冯飞在记者会上称，钢铁大致形成10亿吨的产能，一季度产量仍在增长，而价格连续下降，行业总体运行状况比较严峻。因此要严控新增产能，清理违规建成项目以及淘汰落后产能。
此外，要对重点地区进行结构调整。河北是钢铁产能比较集中的地方，山东也是比较集中的地方，开展唐山钢铁产业的转型升级试点，加快区域的兼并重组。
“钢铁工业产能严重过剩，市场需求不振，环境约束加剧，效益大幅度下滑，行业亏损比较严重，有人说是进入到第三个冬季。”冯飞称。
中国今年一季度经济增速下滑至7.4%的一年半低点，工业增速亦降至8.7%。一季度粗钢产量20,270万吨，同比仍增长2.4%。因经济下行及供过于求，上海期货交易所螺纹钢主力合约 今年3月曾跌至3,141元/吨，创上市五年来的纪录新低。
中国钢铁工业协会副会长王晓齐近日表示，今年一季度国内钢铁业整体亏损23亿元人民币，其中钢铁主业亏损41亿元。
中国生态环境的恶化和持续的雾霾，以及一些地区大气、水、土壤等污染严重，是政府加快产业结构调整，淘汰落后产能的另一个重要驱动力。
中国今年政府工作报告提出，确保“十二五（2011-2015）”淘汰落后产能任务提前一年完成，包括今年淘汰钢铁2,700万吨的落后产能。冯飞表示这个任务已经分解下去。
对公众关注的对二甲苯（PX）项目安全性疑虑，工信部记者会也给出了说法，强调在确保环保和安全的前提下科学合理地发展PX产业。
冯飞指出，中国PX产量增长步伐这几年明显放缓，供应缺口加大，50%的PX产品需要进口。这对纺织业等下游行业产生一定的全影响，也由于供应保障、价格稳定等等问题，进而对公众的生活有一定影响。
不过他表示，从政府部门的角度来看，必须高度重视公众，特别是当地群众的重大关切。此外，在布局问题、选址问题上，要坚持生态、环保、安全优先，一票否决。
PX是一种重要的大宗基础有机化工原料，主要用于生产涤纶、薄膜、塑料等产品。由于公众对环保影响的疑虑加剧，中国多个城市出现反对发展PX项目的呼声。(完) (发稿 侯向明； 审校 谢衡/黄凯)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。