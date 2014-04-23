中国经济：采取措施化解钢铁业产能过剩等困难，PX项目环保优先--工信部

* 严控新增钢铁产能，对重点地区进行结构调整

* 今年淘汰2,700万吨钢铁落后产能任务已向下分解

* 将在环保和安全的前提下发展PX产业

路透北京4月23日 - 产能严重过剩的中国钢铁行业屋漏偏逢连夜雨，一季度遭遇需求不利价格下跌。中国工业和信息化部周三表示，针对钢铁行业目前存在的困难，工信部将采取化解严重产能过剩、对重点地区进行结构调整等措施。

工信部产业政策司司长冯飞在记者会上称，钢铁大致形成10亿吨的产能，一季度产量仍在增长，而价格连续下降，行业总体运行状况比较严峻。因此要严控新增产能，清理违规建成项目以及淘汰落后产能。

此外，要对重点地区进行结构调整。河北是钢铁产能比较集中的地方，山东也是比较集中的地方，开展唐山钢铁产业的转型升级试点，加快区域的兼并重组。

“钢铁工业产能严重过剩，市场需求不振，环境约束加剧，效益大幅度下滑，行业亏损比较严重，有人说是进入到第三个冬季。”冯飞称。

中国今年一季度经济增速下滑至7.4%的一年半低点，工业增速亦降至8.7%。一季度粗钢产量20,270万吨，同比仍增长2.4%。因经济下行及供过于求，上海期货交易所螺纹钢主力合约 今年3月曾跌至3,141元/吨，创上市五年来的纪录新低。

中国钢铁工业协会副会长王晓齐近日表示，今年一季度国内钢铁业整体亏损23亿元人民币，其中钢铁主业亏损41亿元。

中国生态环境的恶化和持续的雾霾，以及一些地区大气、水、土壤等污染严重，是政府加快产业结构调整，淘汰落后产能的另一个重要驱动力。

中国今年政府工作报告提出，确保“十二五（2011-2015）”淘汰落后产能任务提前一年完成，包括今年淘汰钢铁2,700万吨的落后产能。冯飞表示这个任务已经分解下去。

对公众关注的对二甲苯（PX）项目安全性疑虑，工信部记者会也给出了说法，强调在确保环保和安全的前提下科学合理地发展PX产业。

冯飞指出，中国PX产量增长步伐这几年明显放缓，供应缺口加大，50%的PX产品需要进口。这对纺织业等下游行业产生一定的全影响，也由于供应保障、价格稳定等等问题，进而对公众的生活有一定影响。

不过他表示，从政府部门的角度来看，必须高度重视公众，特别是当地群众的重大关切。此外，在布局问题、选址问题上，要坚持生态、环保、安全优先，一票否决。