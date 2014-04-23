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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 18:08 BJT

表格：英国4月总工业订单差值跌至负1，预估为正7

路透伦敦4月23日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布的月度工业趋势调查显示，4月总工业订单差值从3月的正6跌至负1，路透预估为正7。

月度趋势 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

总订单 -1 +6 +3 -2 +12 +11 -4

出口订单 -3 -10 -1 -16 +11 +1 -12

制成品库存 +4 +14 +10 +8 +8 +7 +8

产出预期 +32 +19 +28 +23 +16 +24 +9

国内价格预期 +9 +12 +17 +20 +11 +5 -2

(完)
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