台湾数据：3月工业生产指数较上年同期升3.05%，受半导体产业升温支撑

经济部在新闻稿中指出，今年第一季制造业生产年增2.74%，延续去年第三季以来的正成长，且增幅逐季走高，主要受到半导体、LED、太阳能、光学元件等市况持续升温，全球经济走稳带动机械外销接单回暖等有效支撑，加上电脑电子产品的减幅缩小所致。

此外，经济部亦指出，由于全球景气渐趋稳定成长，智慧行动新品与平价化商品亦接续问市，加上中国大陆五一假期备货需求释出，将支撑电子零组件业与机械业之产量持续成长。