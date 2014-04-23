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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 16:09 BJT

台湾数据：3月工业生产指数较上年同期升3.05%，受半导体产业升温支撑

路透台北4月23日 - 台湾经济部周三公布，3月工业生产指数 较上年同期升3.05%，上月修正后为升6.83%。

经济部在新闻稿中指出，今年第一季制造业生产年增2.74%，延续去年第三季以来的正成长，且增幅逐季走高，主要受到半导体、LED、太阳能、光学元件等市况持续升温，全球经济走稳带动机械外销接单回暖等有效支撑，加上电脑电子产品的减幅缩小所致。

此外，经济部亦指出，由于全球景气渐趋稳定成长，智慧行动新品与平价化商品亦接续问市，加上中国大陆五一假期备货需求释出，将支撑电子零组件业与机械业之产量持续成长。

经济部的调查并指出，预期4月生产指数将较3月增加。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (采访 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良)
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