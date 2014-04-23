台湾数据：3月工业生产指数较上年同期升3.05%，受半导体产业升温支撑

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月23日 - 台湾经济部周三公布，3月工业生产指数 较上年同期升3.05%，上月修正后为升6.83%。
经济部在新闻稿中指出，今年第一季制造业生产年增2.74%，延续去年第三季以来的正成长，且增幅逐季走高，主要受到半导体、LED、太阳能、光学元件等市况持续升温，全球经济走稳带动机械外销接单回暖等有效支撑，加上电脑电子产品的减幅缩小所致。
此外，经济部亦指出，由于全球景气渐趋稳定成长，智慧行动新品与平价化商品亦接续问市，加上中国大陆五一假期备货需求释出，将支撑电子零组件业与机械业之产量持续成长。
经济部的调查并指出，预期4月生产指数将较3月增加。(完)
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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (采访 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。