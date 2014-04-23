《RUSSELL专栏》印尼片面取消投资协定，冲击恐大于矿石出口禁令

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月23日 - 印尼决议开始取消与62个国家的投资协定，且未多加置评，但此举的冲击可能大于近期实施的矿石出口禁令。

印尼上月启动终止所有双边协议的程序，通知荷兰保护与促进投资的协议将在2015年终止，并暗示其他协议也将尽快画下句点。

这些许多国家都会互相签订的协议，用于保障双方的投资人权益，通常包含公平待遇、不没收财产和保证获利可以汇回等条款。

对于许多投资人而言，在像印尼这类法律不够稳定的国家，最重要就是保有向华盛顿国际投资争端解决中心(ICSID)提出上诉的权利。

与印尼签署协定的国家包括主要的海外投资大国，比如中国、印度、澳洲、英国、新加坡及俄罗斯。不过印尼并未与美国和日本等国家签署投资协定。

印尼政府为何要设法结束这些旨在促进外来投资和经济发展，并保护印尼对外投资的协议呢？

主要原因似乎是时过境迁，当初签署这些协议，是为了打消外资对于资产可能被收归国有的恐惧。

如今，这些协议被认为更有利于外资，而非国内投资者，这有违政府确保对印尼矿业资源加强掌控的意图。

目前正值印尼大量修改法律和相关规定，除了对未加工矿石实施出口禁令外，并下令兴建炼厂，以及立法强迫外资矿商出售股权给当地投资者。

印尼是全球最大的镍矿石出口国，最大买家中国所进口的铝土矿有三分之二来自印尼。铝土矿是生产铝的原物料。

伦敦金属交易所(LME)期镍 在出口禁令于1月生效后，今年以来已上涨近32%。3月中国自印尼进口的镍矿石则较上年同期骤减了79%，铝土矿则锐减86%。

印尼也是全球第三大热煤出口国，但对煤的影响迄今并不大，因其不在禁止出口之列，但外资矿商将来需要撤资。

对于许多外资来说，问题在于他们会怀疑是否真的不再需要投资保护。

我怀疑是否真有投资者私下认为，他的公司在印尼会得到公正的司法对待，尤其在对手是印尼政府或拥有强大人脉关系的当地人时。

终止投资协议，似乎是确保印尼矿产资源由政府或国内投资者控制这一行动的组成部分。

**由Churchill公司争端引发？**

印尼政府与伦敦上市矿业公司Churchill Mining 之间的争端，刺激了终止投资协议的进程。

2月在国际投资争端解决中心(ICSID)，该矿商在与印尼政府关于煤矿资产的争端中赢得了首轮胜利。

Jakarta Globe在2月28日报导指出，政府将就该裁决上诉，同时不想要面对赔偿Churchill的风险；报导称赔偿金额可能多达10.5亿美元。

印尼政府所面对的风险，是可能在ICSID遭愤怒的外国投资人提起数十件诉讼。

不难想见的是，如果规定一座矿山一旦生产满10年，外资就必须出售半数权益，印度及澳洲煤矿业者势必将对这项规定发起挑战。

如果终止投资协议，将意味着外资必须在印尼法院赌上一把，而这对于政府而言是比较有利局面。

然而，取消这些协议将得花费一些时间，因为有一些协议获得展延，同时协定中也有规定，一旦发布中止通知，会有额外的保护条款。

这意味着印尼政府很有可能得在国际法庭上面对外国投资人，但如果真是这样，可以想见的是印尼将会以拖待变。