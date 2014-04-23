中国汽车：广汽和比亚迪在广东从化合建新能源客车项目

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透上海4月23日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司 与比亚迪 将在广东从化合资建设新能源客车项目，除了满足本地需求，未来产品还将出口。
新闻稿称，广汽集团与比亚迪将在从化明珠工业园建设广汽比亚迪新能源客车总部、出口基地和研发中心项目，并大力发展新能源汽车及相关技术，开发及生产纯电动客车、混合动力客车、传统商务中巴及关键零部件产品。
新闻稿未透露该项目的投资金额，产能等相关细节。
比亚迪此前已推出电动轿车产品e6，亦有纯电动客车产品K9，这两款产品均已在国内外开始销售或运营。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。