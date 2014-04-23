《中国债市每日综述》新债发行略有分化二级维持盘整，PMI数据影响有限

* 定向降准扰动过后，现券走势恢复平稳

* 一级市场国债和金融债形势略有分化

* 汇丰PMI数据影响较为有限

* 信用债供给密集，融资平台类占企业债比重较大

路透上海4月23日 - 在定向降准消息扰动过后，中国银行间市场现券走势周三恢复平稳。即使4月汇丰制造业PMI略有起色，但对二级影响有限，收益率整体变动不大。

至于此前一直较好的利率债发行市场，今日略有分化。其中五年期国债因绝对收益率偏低而吸引力不足，进出口行金融债需求则依旧向好。

汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

上海一银行交易员表示，今日现券收益率变化“不算大，总体比较平静。”

他并认为，从定向降准，以及近期央行公开市场操作对流动性的呵护来看，资金面暂时没有大的忧虑。不过目前看多预期虽有，而强度不足，尚不支持现券有更明显好的表现，只能且看且行。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 今日稳中微跌；市场人士表示，央行定向降准利好已基本得到消化，汇丰最新PMI初值虽扭转跌势，但仍处于低位，对市场影响偏淡，未有更多消息刺激前，IRS料震荡为主。

北京一银行交易员还指出，今日公布的汇丰制造业PMI虽有起色，但幅度有限，整体影响相对较小。

财政部上午招标的五年期国债，中标利率4.04%，略高于4.01%的预测均值，且仅1.57倍的投标倍数，显示需求平平；下午进出口行两期债，利率贴近预期，且认购倍数为年内高位。

信用债供给方面，本周短融、中票和企业债发行十分密集，其中企业债以地方融资平台类发行主体略多，实业(产业)发行人相对较少。就发行结果来看，多数脱离利率区间上限，显示需求尚可。

中国人民银行周二宣布，从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

剩余期限近三年的固息国债140004券最新成交 在3.92%，与上日尾盘持平。

**资金供求平衡**

银行间资金市场今日隔夜和七天期回购加权利率小涨，而14天期品种明显上行。交易员表示，企业财税上缴效应犹存，银行间资金拆借略显紧势，但供求仍相对平衡。

另外，县域降准靴子落地对货币市场的实际影响，则比较有限。

他们并认为，机构目前关注明日正回购操作力度以及短期内即将到来的存款准备金上缴，但料干扰不会太大。

“跟昨天差不多，个别机构短期资金需求大，感觉流动性还是比较平衡的，没有太紧也没有太松，”上海一银行交易员称。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,242.89亿元，较上日的9,071.71亿元减近一成；其中隔夜品种成交6,912.75亿元，上日为7,172.06亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9869 1.9536 +3.33 6,912.75

七天 3.1058 3.0654 +4.04 771.17

14天 3.8109 3.3410 +46.99 335.11

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5650 2.8450 -28.00 2,376.72

七天 3.7700 3.2000 +57.00 250.43

14天 3.7900 3.6200 +17.00 54.08

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0100 1.9800 +3.00 --

七天 3.1200 3.0200 +10.00 --

14天 3.7900 3.4000 +39.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.9630 1.9262 +3.68 --

七天 3.0800 3.0290 +5.10 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --