中国企业：日式料理店赤坂亭完成千万美元融资，今年新开15-20家门店

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透上海4月23日 - 中国知名日式料理自助餐厅--赤坂亭周三宣布完成首轮融资，由私募股权基金锴明投资领投，共向其投资1,000万美元。
公司新闻稿指出，赤坂亭将通过此轮融资加快在上海、浙江、江苏和北京地区的业务增长速度。公司今年计划在中国新开15-20家门店，并拟在2014年底实现在中国的门店数量超过40家的目标。
赤坂亭创始人兼首席执行官游忠旺表示，“我们相信，中国消费者对环境优雅、交通便利的全方位烧肉、铁板烧、日式料理自助餐厅的需求十分强劲，未来仍将继续增长。”
游忠旺曾从事多年的冷冻品和牛肉供应业务，基于开设一家卖高档牛肉为主的餐厅的想法，他与朋友2005年在上海开设了第一家门店。经历数年的徘徊后，2008年推出自助模式，令其经营进入快车道。
锴明投资是一家专注于投资大中华区高成长消费类企业的私募股权投资公司，2月刚完成其针对中国消费市场的首只基金募集，共募集2.62亿美元。3月底，鲜果网购品牌天天果园完成的新一轮数千万美元的融资中，由锴明投资领投。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。