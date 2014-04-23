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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 13:16 BJT

新加坡数据：3月CPI较上年同期增长1.2%，核心CPI上升2%

路透新加坡4月23日 - 新加坡周三公布的数据显示，新加坡3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.2%。路透调查预估为增1.1%。

新加坡3月核心CPI为上升2.0%。路透调查预估为增1.9%。(完) (编译 张若琪 审校)
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