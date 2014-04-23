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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 13:45 BJT

日本企业：明治安田生命保险计划2014/15年度增加国外债券部位

路透东京4月23日 - 日本明治安田生命保险周三表示，计划2014/15财年继续大量投资日圆债券，但也希望能增加国外债券部位，以寻求更佳的报酬。

该公司人士在记者会上表示，在3月止的年度，其国外债券部位增加了7,500亿日圆至4.16兆(万亿)日圆，占其总资产的12%。明治安田生命保险总资产约32兆日圆，为日本第三大私人寿险公司。

该公司预估2014/15年度美元兑日圆汇价区间为98-110日圆。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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