国际油市：布兰特原油守在109美元上方，中国制造业活动回升

“中国经济正在放缓，那令人担忧，但大家预期他们不会如跌落悬崖般下坠。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。

“乌克兰地缘政治疑虑，及叙利亚和利比亚等的问题尚未解决，都支撑油价。”

0500 GMT，布兰特原油 小跌0.09美元，报109.18美元；上日下滑0.68美元或0.6%，为两周来最大单日跌幅。

美国原油 下跌0.20美元至101.55美元，上日结算价挫跌逾2%，为近四个月来最大跌幅。美国5月原油合约在周二收盘到期，6月美国原油成为近月合约。

“我们的经济分析师预期中国增涨动能从第二季起将有改善，但当地大宗商品需求及进口的短期展望整体看来仍然疲软。”巴克莱分析师在报告中指出。

三菱商事的Nunan则称，从基本面看且在没有当前风险溢价的情况下，布兰特原油价格应接近每桶100美元，美国原油则约90美元。

油价亦受一份美国石油库存数据的支撑。美国石油协会(API)数据显示，4月18日止当周美国原油库存增加51.9万桶，增幅低于分析师预期的230万桶。

目前投资者静待日内稍晚美国能源资料协会(EIA)公布的数据，以对美国石油需求前景有更清楚的了解。(完)

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