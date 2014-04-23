国际油市：布兰特原油守在109美元上方，中国制造业活动回升

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
“中国经济正在放缓，那令人担忧，但大家预期他们不会如跌落悬崖般下坠。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。
“乌克兰地缘政治疑虑，及叙利亚和利比亚等的问题尚未解决，都支撑油价。”
0500 GMT，布兰特原油 小跌0.09美元，报109.18美元；上日下滑0.68美元或0.6%，为两周来最大单日跌幅。
美国原油 下跌0.20美元至101.55美元，上日结算价挫跌逾2%，为近四个月来最大跌幅。美国5月原油合约在周二收盘到期，6月美国原油成为近月合约。
“我们的经济分析师预期中国增涨动能从第二季起将有改善，但当地大宗商品需求及进口的短期展望整体看来仍然疲软。”巴克莱分析师在报告中指出。
三菱商事的Nunan则称，从基本面看且在没有当前风险溢价的情况下，布兰特原油价格应接近每桶100美元，美国原油则约90美元。
油价亦受一份美国石油库存数据的支撑。美国石油协会(API)数据显示，4月18日止当周美国原油库存增加51.9万桶，增幅低于分析师预期的230万桶。
目前投资者静待日内稍晚美国能源资料协会(EIA)公布的数据，以对美国石油需求前景有更清楚的了解。(完)
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(编译 张涛/张若琪 审校 戴素萍/王洋)
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路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。