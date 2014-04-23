表格：中国3月原油、天然气和成品油产量--国家统计局

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透北京4月23日 - 以下是中国国家统计局公布的2014年3月原油、天然气和成品油产量数据一览表（单位为吨，天然气单位10亿立方米）： 产品名称 3月 同比(%) 1-3月 同比(%) 原油加工量 41,917,200 2.61 121,311,100 0.70 石脑油 2,548,700 -11.42 7,575,100 -6.85 汽油 9,327,300 11.81 26,650,200 7.00 煤油 2,438,100 23.71 7,033,800 20.83 柴油 14,621,800 -1.23 42,568,000 -2.29 燃料油 2,388,600 5.35 6,217,100 2.22 液化石油气 2,126,300 6.03 6,179,500 1.62
国内产量: 天然原油 17,638,400 -0.11 51,336,600 0.18 天然气 10.95 7.64 32.34 7.16
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浏览各表格请分别点选：能源 金属 农产品 (完) (整理 黄凯; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。