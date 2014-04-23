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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 14:16 BJT

表格：中国3月原油、天然气和成品油产量--国家统计局

路透北京4月23日 - 以下是中国国家统计局公布的2014年3月原油、天然气和成品油产量数据一览表（单位为吨，天然气单位10亿立方米）： 产品名称 3月 同比(%) 1-3月 同比(%) 原油加工量 41,917,200 2.61 121,311,100 0.70 石脑油 2,548,700 -11.42 7,575,100 -6.85 汽油 9,327,300 11.81 26,650,200 7.00 煤油 2,438,100 23.71 7,033,800 20.83 柴油 14,621,800 -1.23 42,568,000 -2.29 燃料油 2,388,600 5.35 6,217,100 2.22 液化石油气 2,126,300 6.03 6,179,500 1.62

国内产量: 天然原油 17,638,400 -0.11 51,336,600 0.18 天然气 10.95 7.64 32.34 7.16

英文原文请参看

浏览各表格请分别点选：能源 金属 农产品 (完) (整理 黄凯; 审校 张喜良)
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