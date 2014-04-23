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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 14:25 BJT

澳洲农业：东岸喜获及时雨，小麦播种季或有好的开端

路透悉尼4月23日 - 分析师说，澳洲小麦本周稍晚展开播种季节时，及时到来的雨势将有所助益。但圣婴现象造成的乾旱天气却可能让产量无法利用这个好开端。

最近数月澳洲东岸多数地区天乾物燥，令人益发担心土壤太乾有碍播种，甚至影响收成。

澳洲小麦产量强劲的话，将给指标价格构成压力。芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期约 上月曾创下11个月高位，当时因气候条件欠佳，影响美国作物的生长情况。

澳洲官方大宗商品首席预测家3月时曾预估，澳洲小麦产量料为2,479.5万吨，低于去年的2,779.5万吨。

尽管小麦种植区域增加了，但产量预估仍下滑。

澳洲农业与资源经济和科学局(ABARES)3月时预估，受到近几年丰产的激励，澳洲农户种植小麦的面积料将达到1,364万公顷的三年高位。

而根据美国农业部数据，澳洲出口料达1,910万吨，名列第三大出口国。

尽管澳洲2014-15小麦季节看似有个好开始，但由于预估今年稍晚圣婴气候现象料将重现，小麦的命运仍在未定之天。

分析师说，如果出现偏暖、偏乾燥的天气，那么澳洲小麦出口将受影响。(完)
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