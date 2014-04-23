澳洲农业：东岸喜获及时雨，小麦播种季或有好的开端

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透悉尼4月23日 - 分析师说，澳洲小麦本周稍晚展开播种季节时，及时到来的雨势将有所助益。但圣婴现象造成的乾旱天气却可能让产量无法利用这个好开端。
最近数月澳洲东岸多数地区天乾物燥，令人益发担心土壤太乾有碍播种，甚至影响收成。
澳洲小麦产量强劲的话，将给指标价格构成压力。芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期约 上月曾创下11个月高位，当时因气候条件欠佳，影响美国作物的生长情况。
澳洲官方大宗商品首席预测家3月时曾预估，澳洲小麦产量料为2,479.5万吨，低于去年的2,779.5万吨。
尽管小麦种植区域增加了，但产量预估仍下滑。
澳洲农业与资源经济和科学局(ABARES)3月时预估，受到近几年丰产的激励，澳洲农户种植小麦的面积料将达到1,364万公顷的三年高位。
而根据美国农业部数据，澳洲出口料达1,910万吨，名列第三大出口国。
尽管澳洲2014-15小麦季节看似有个好开始，但由于预估今年稍晚圣婴气候现象料将重现，小麦的命运仍在未定之天。
分析师说，如果出现偏暖、偏乾燥的天气，那么澳洲小麦出口将受影响。(完)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。