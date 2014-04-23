韩国股市：回吐稍早涨幅收低，受累于中国PMI数据仍偏软

香港个股：丰盛控股复牌盘初涨近17%，澄清指控并与中信银行战略合作
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
路透首尔4月23日 - 韩国股市周三回吐稍早涨幅，在汇丰中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值出炉后，机构投资者沽出。
韩国综合股价指数 收跌0.2%至2,000.37点。
汇丰(HSBC)初步调查显示，中国制造业活动连续四个月萎缩，显示第二季经济持续疲软。
外资连续第七日买超韩股，周三买入895亿韩元(8,626万美元)韩股。机构卖超1,070亿韩元韩股。(完)
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。