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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 14:17 BJT

韩国股市：回吐稍早涨幅收低，受累于中国PMI数据仍偏软

路透首尔4月23日 - 韩国股市周三回吐稍早涨幅，在汇丰中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值出炉后，机构投资者沽出。

韩国综合股价指数 收跌0.2%至2,000.37点。

汇丰(HSBC)初步调查显示，中国制造业活动连续四个月萎缩，显示第二季经济持续疲软。

外资连续第七日买超韩股，周三买入895亿韩元(8,626万美元)韩股。机构卖超1,070亿韩元韩股。(完)
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