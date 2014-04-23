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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 14:24 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳洲第一季CPI低于预期，打压澳元下跌

0616 GMT

* 澳元/美元下跌0.92%，澳元/新西兰元下滑0.55%，澳元/日圆下跌0.93%，欧元/美元上涨0.22%。

* 日股日经指数上涨1.09%，中国沪综指下跌0.44%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.34%，美国10年期公债收益率报2.7096%。

* 汇丰中国4月制造业PMI连续第四个月徘徊在50下方，但跌势有所放缓。

* 澳洲第一季通胀意外温和，大大减轻了澳洲今年升息的压力，并导致澳元大跌。

* 日本央行总裁黑田东彦表示，消费者通胀率在3月止的财年可望超过央行的预估。

* 浏览欧洲市场开盘技术图，请点选：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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