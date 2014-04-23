韩股业绩：LG显示器第一季营业利润下滑38%，跌幅小于分析师预估

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透首尔4月23日 - 韩国LG显示器 周三称第一季营业利润下滑38%，跌幅小于分析师预期，因智能手机萤幕成长强劲，抵销了电视面板营收下滑的影响。
LG显示器第一季营业利润为940亿韩元(9,100万美元)，上年同期为1,510亿韩元，前一季为2,570亿韩元。
汤森路透I/B/E/S访问34位分析师对其获利的预估平均为510亿韩元。
营收同比减少18%至5.6万亿韩元。汤森路透I/B/E/S访问35位分析师的平均值为6万亿韩元。
LG显示器股价今年以来上涨14%，韩国综合股价指数 则是下滑0.4%。第一季业绩公布之前，LG显示器股价收低0.7%，大盘下跌0.2%。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。