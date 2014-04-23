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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 14:33 BJT

韩股业绩：LG显示器第一季营业利润下滑38%，跌幅小于分析师预估

路透首尔4月23日 - 韩国LG显示器 周三称第一季营业利润下滑38%，跌幅小于分析师预期，因智能手机萤幕成长强劲，抵销了电视面板营收下滑的影响。

LG显示器第一季营业利润为940亿韩元(9,100万美元)，上年同期为1,510亿韩元，前一季为2,570亿韩元。

汤森路透I/B/E/S访问34位分析师对其获利的预估平均为510亿韩元。

营收同比减少18%至5.6万亿韩元。汤森路透I/B/E/S访问35位分析师的平均值为6万亿韩元。

LG显示器股价今年以来上涨14%，韩国综合股价指数 则是下滑0.4%。第一季业绩公布之前，LG显示器股价收低0.7%，大盘下跌0.2%。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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