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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 14:57 BJT

《汇市简讯》若英国央行对英镑强势发警告，则欧元/英镑有望升向0.8250

0644 GMT

* 英国央行4月9日会议记录将于0830 GMT公布

* 如果会议记录显示央行决策者对英镑强势发出警告，则针对英镑多头有一些获利了结的空间

* 任何此类警告，都可能推动欧元/英镑的交叉汇率升向0.8250。0.8247为4月17日高点

* 针对空头的获利了结料帮助欧元/英镑在周二触及的八周低点0.8198筑底

* 年内迄今欧元/英镑的交投区间介于0.8157-0.8400。0.8232为4月9日低点

* 今日其它重要数据还包括：法国、德国和欧元区的4月PMI报告。(完)

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