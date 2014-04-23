全球金市：现货金徘徊在两个半月低位附近，受累于股市上扬及ETF外流

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
“在1,275美元有支撑。但如果跌破那个水准，将会滑落到1,250美元。”南非标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu说。
“目前市场偏空，因为即便价格已经来到1,300美元以下，还是没什么实货买家。上市交易基金(ETF)卖盘也是不利因素。”他说。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 黄金持仓近日大幅流出，打压金价。
交易商称，亚洲的实货需求也未浮现，因买家预计金价还会再跌。
“我本以为跌到1,300美元以下就会浮现一些需求，但结果买兴不强，这让我很意外。”香港一交易员说。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1283.5 0.5 0.04
现货银 19.42 0.06 0.31
现货铂金 1401.8 9.5 0.68
现货钯金 782.75 2.65 0.34
COMEX期金 1283.9 2.8 0.22
COMEX期银 19.44 0.079 0.41
汇率
欧元/美元 1.3828
美元指数 79.815
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张若琪 审校 张明钧/王洋)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。