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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 14:58 BJT

全球金市：现货金徘徊在两个半月低位附近，受累于股市上扬及ETF外流

“在1,275美元有支撑。但如果跌破那个水准，将会滑落到1,250美元。”南非标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu说。

“目前市场偏空，因为即便价格已经来到1,300美元以下，还是没什么实货买家。上市交易基金(ETF)卖盘也是不利因素。”他说。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 黄金持仓近日大幅流出，打压金价。

交易商称，亚洲的实货需求也未浮现，因买家预计金价还会再跌。

“我本以为跌到1,300美元以下就会浮现一些需求，但结果买兴不强，这让我很意外。”香港一交易员说。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1283.5 0.5 0.04

现货银 19.42 0.06 0.31

现货铂金 1401.8 9.5 0.68

现货钯金 782.75 2.65 0.34

COMEX期金 1283.9 2.8 0.22

COMEX期银 19.44 0.079 0.41

汇率

欧元/美元 1.3828

美元指数 79.815

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张若琪 审校 张明钧/王洋)
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