更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债结果贴近预期，认购倍数为年内高位

* 一及五年固息债结果均贴近预期
* 认购倍数均为该行同期限债年内高位
* 受资金预期向暖和绝对收益率优势支撑
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路透北京4月23日 - 中国进出口银行周三招标的一年固息债和五年增发债结果均贴近预期，认购倍数为年内高位。交易人士指出，近期流动性虽显稍紧势头，但市场对短期资金仍持一定信心，加之当前中期限品种绝对收益率水平存优势，吸引机构积极参与。
“这两天资金虽然没有上周那么宽，但这个紧张也是季节性因素造成的，而且大家对短期（流动性）预期是不错的，最近一年在一级招的都比较稳定，今天这个结果也符合预期。”北京一券商分析师称。
业内人士稍早透露，进出口银行下午招标的一年期固息债中标利率4.62%，五年期增发债中标收益率5.1998%，此前市场预测均值分别在4.61%及5.21%。
上述两期债投标倍数为3.33倍和2.80倍，其中一年期创下进出口银行今年同期限新债招标认购倍数新高，五年亦录得同期限次高水平。
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中国银行间市场周三主要质押式回购加权利率 小幅上涨，其中14天期限品种涨幅近50BP(基点)。交易员表示，企业财税上缴效应犹存，银行间资金拆借略显紧势，但供给仍相对平衡；而央行县域降准靴子落地对货币市场影响暂比较有限。
另有交易员指出，今日公布的经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值出现反弹，但对债市影响甚微。
汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年和五年品种最新收益率分别报在4.6422%和5.2463%。
今日招标两期债为进出口行今年第27期和28期债，27期为一年期新发品种，28期为今年第23期金融债 的增发债券，票面利率为5.43%。
以下为具体发行条款：
第27期 第28期
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发行上限： 60亿元 70亿元
期限/计息方式： 一年固息 五年固息
中标方式： 单一利率中标 单一价格中标
（荷兰式） (荷兰式)
起息日: 4月24日 4月2日
缴款日： 4月24日 4月24日
分销期： 4月23日-4月24日 4月23日-4月24日
上市日： 4月28日 4月30日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 0.05% 0.10%
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(发稿 康熙泽；审校 张喜良)