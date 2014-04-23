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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 15:34 BJT

日本央行：利率上调一个百分点将导致主要银行日债持仓亏2.6万亿日圆

路透东京4月23日 - 日本央行(BOJ)周三表示，国内利率上调一个百分点将导致主要银行的公债持仓账面损失2.6万亿日圆(253.4亿美元)。

央行还在一份关于日本金融体系的报告中称，同样情况下，地区性银行将损失3.0万亿日圆。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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