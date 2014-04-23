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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 15:31 BJT

泰国央行：保持政策利率在2.0%不变，称当前水准仍有利于经济成长

路透曼谷4月23日 - 泰国央行周三一如预期维持利率在2.0%不变，并称：

* 政策委员会以6-1投票作出上述决定

* 2014年国内生产总值(GDP)增速料低于预估的2.7%

* 第一季GDP料较上季萎缩

* 当前利率仍有益于经济增长 (完)
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