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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 16:19 BJT

香港股市：收跌1%，受累于电信股下挫

中国移动 挫跌2.6%，因公司周二宣布，今年首季度的净利按年下跌9.4%，因低用量用户增加、资费调整等因素拖累业绩表现。

中国联通 亦受此消息连累，大跌3.1%。

腾讯 则上涨0.9%，得益于美股Nasdaq指数 周二收高。(完)
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