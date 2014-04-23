香港股市：收跌1%，受累于电信股下挫

《技术解析》布兰特原油料将跌破支撑位50.03美元
路透新加坡5月4日 - 波浪型态和费波纳奇预测分析显示，布兰特原油期货料将跌破支撑位每桶50.03美元，并跌至下一道支撑位49.17美元。
中国移动 挫跌2.6%，因公司周二宣布，今年首季度的净利按年下跌9.4%，因低用量用户增加、资费调整等因素拖累业绩表现。
中国联通 亦受此消息连累，大跌3.1%。
腾讯 则上涨0.9%，得益于美股Nasdaq指数 周二收高。(完)
路透新加坡5月4日 - 波浪型态和费波纳奇预测分析显示，布兰特原油期货料将跌破支撑位每桶50.03美元，并跌至下一道支撑位49.17美元。
路透上海5月4日 - 中国股市沪综指周三收跌0.27%。沪深证交所融资融券余额当日增加 9.2亿元人民币；两市两融余额为9,119.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/3 5,352.0 3,767.5 9,119.5 9.2 3,135.35 5/2 5,350.3 3,760.0 9,110.3 18.0 3,143.71 4/28 5,340.0 3,752.3 9,092.3 -56.3
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。