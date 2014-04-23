欧元债市：葡萄牙公债收益率触及八年低点，为公债需求良好前兆

葡萄牙此项发债之前，从今年初以来就已有一系列银团债券发售，有助于展现葡萄牙拟在5月退出2011年纾困方案之后的融资能力。葡萄牙计划未来每季发行1-2次债券。

10年期葡萄牙公债收益率 下跌6个基点至3.64%，预计在该项债券销售之后收益率会更进一步下滑。

“认购情况想必不错。这笔债券规模很小，而且市场上仍有追求收益的需求。结果应该会不错。我们认为葡萄牙10年期券收益率可能为3.5%。”一位交易员说。

有些分析师认为，葡萄牙重返正规融资市场也有助期债信评级脱离垃圾级。

10年期德国公债收益率 下滑2个基点至1.53%，法国可比公债收益率FR10YT-RR下滑1个基点至2%。(完)

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