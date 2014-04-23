欧元债市：葡萄牙公债收益率触及八年低点，为公债需求良好前兆

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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葡萄牙此项发债之前，从今年初以来就已有一系列银团债券发售，有助于展现葡萄牙拟在5月退出2011年纾困方案之后的融资能力。葡萄牙计划未来每季发行1-2次债券。
10年期葡萄牙公债收益率 下跌6个基点至3.64%，预计在该项债券销售之后收益率会更进一步下滑。
“认购情况想必不错。这笔债券规模很小，而且市场上仍有追求收益的需求。结果应该会不错。我们认为葡萄牙10年期券收益率可能为3.5%。”一位交易员说。
有些分析师认为，葡萄牙重返正规融资市场也有助期债信评级脱离垃圾级。
10年期德国公债收益率 下滑2个基点至1.53%，法国可比公债收益率FR10YT-RR下滑1个基点至2%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/李婷仪 审校 白云/杜明霞)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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